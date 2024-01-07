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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Салтыков подписал контракт с «Локо» и останется в «Крыльях» в аренде до конца сезона. Сумма трансфера – 30-35 млн рублей, агентские и подъемные – 100 млн («Чемпионат»)

Салтыков подписал контракт с «Локо» и останется в «Крыльях» в аренде до конца сезона. Сумма трансфера – 30-35 млн рублей, агентские и подъемные – 100 млн («Чемпионат»)

По информации «Чемпионата», Салтыков подписал контракт с московским клубом. До конца сезона полузащитник останется в «Крыльях Советов» на правах аренды.

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