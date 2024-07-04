Детский конкурс рисунков прошел в ДЧС Карагандинской области

В Караганде прошел конкурс детских рисунков, посвященный безопасности на воде. Провели его прямо на территории Департамента по чрезвычайным ситуациям, а в качестве жюри пригласили Карипбека Куюкова, художника и выдающегося деятеля страны, передает корреспондент ekaraganda.