Детский конкурс рисунков прошел в ДЧС Карагандинской области

В Караганде прошел конкурс детских рисунков, посвященный безопасности на воде. Провели его прямо на территории Департамента по чрезвычайным ситуациям, а в качестве жюри пригласили Карипбека Куюкова, художника и выдающегося деятеля страны, передает корреспондент ekaraganda.
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