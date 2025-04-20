Юки Цунода: «Настройки «Ред Булл» нацелены больше на гонку, чем на квалификацию»

Пилот «Ред Булл» отметил, что ему все еще не хватает опыта за рулем RB21, что сказывается на ощущениях от пилотажа.
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