Путин заслушал доклад Герасимова о ходе спецоперации

Президент Владимир Путин во время визита в штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова о ходе специальной военной операции.
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