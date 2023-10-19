Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Путин заслушал доклад Герасимова о ходе спецоперации

Путин заслушал доклад Герасимова о ходе спецоперации

Президент Владимир Путин во время визита в штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова о ходе специальной военной операции.

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