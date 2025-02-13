Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 867 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    Таких как Тихонов, нет уже больше😥😥😥Кто сыграет Штирл...
  • Leonid PlиGin
    США привыкли загребать жар чужими руками. Укруина не справилась с поставленными ей задачами. Теперь, Трамп делает вид...Шольц призвал вве...
  • Андрей
    Умоляли стоя на коленях?Трамп утверждает,...

Девятиклассник избил девочку-ровесницу в ангарской школе: что стало причиной

Девятиклассник избил девочку-ровесницу в ангарской школе: что стало причиной

Видео драки попало в соцсети, полиция и СК проводят проверки.На днях в социальных сетях распространилось видео, снятое на лестничной площадке одной из школ Ангарска Иркутской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Давно в пах жлобу не давали? Куда родители его смотрят,как он клей нюхает или к вагонам цепляется?
Ответить
21 час.
Eduard
Вырастили подонков.Чемлуше живут,тем хуже становиися,
Ответить
21 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Пидоростку как всегда ничего не будет. Он маленький, всего 15!
Ответить
21 час.
наверх