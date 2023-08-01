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Кудашов об оттоке россиян в НХЛ: «Чем больше их там будет, тем сильнее станет наш хоккей. Можем сколько угодно говорить о КХЛ, но все лучшее в НХЛ»

– Как вы относитесь к тому, что клубы растят игроков по всей своей системе, доводят их до основного состава, но в этот самый ключевой момент они отправляются в Северную Америку? – Любой игрок хочет попробовать себя в НХЛ.

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