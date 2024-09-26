«Истеричные вбросы лжи», - советник главы Крыма Крючков прокомментировал очередные фейки ЦИПсОУкраинские спецслужбы снова атакуют чаты и предложки администраторов telegram-каналов информационными вбросами, а также подделывают видео с помощью нейросети, сообщил Олег Крючков«Судя по истеричным вбросам лжи - хорошо воюют крымчане из 8.