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Лента новостей Крыма

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«Истеричные вбросы лжи»

«Истеричные вбросы лжи»

«Истеричные вбросы лжи», - советник главы Крыма Крючков прокомментировал очередные фейки ЦИПсОУкраинские спецслужбы снова атакуют чаты и предложки администраторов telegram-каналов информационными вбросами, а также подделывают видео с помощью нейросети, сообщил Олег Крючков«Судя по истеричным вбросам лжи - хорошо воюют крымчане из 8.

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