БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Беларусь – партизанский край

Беларусь – партизанский край

Андрей ГЕРАЩЕНКО  3 апреля в Минске в Музее истории Великой Отечественной войны прошли вторые парламентские чтения «От Брестской крепости до Берлина: истоки мужества и героизма советского человека» на тему «Партизанское движение и подпольная борьба в Беларуси: героизм и стойкость народа во имя Победы».

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