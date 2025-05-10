Беларусь – партизанский край

Андрей ГЕРАЩЕНКО 3 апреля в Минске в Музее истории Великой Отечественной войны прошли вторые парламентские чтения «От Брестской крепости до Берлина: истоки мужества и героизма советского человека» на тему «Партизанское движение и подпольная борьба в Беларуси: героизм и стойкость народа во имя Победы».
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