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Ветераны из Можайска стали лауреатами областного творческого марафона

Ветераны из Можайска стали лауреатами областного творческого марафона

Областной этап творческого марафона ветеранов Подмосковья «Не меркнуть подвигам в веках», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Доме культуры «Головково» Наро-Фоминского района.

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