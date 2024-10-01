Ветераны из Можайска стали лауреатами областного творческого марафона

Областной этап творческого марафона ветеранов Подмосковья «Не меркнуть подвигам в веках», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Доме культуры «Головково» Наро-Фоминского района.
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