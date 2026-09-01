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Жалоба на приговор Артему Чекалину поступила в Мосгорсуд

Жалоба на приговор Артему Чекалину поступила в Мосгорсуд

В Московский городской суд поступила апелляционная жалоба на приговор блогеру Артему Чекалину, осужденному на семь лет лишения свободы по делу о незаконном выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ.

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