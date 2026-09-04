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Новости Липецка

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Руководительница УК в Липецкой области оштрафована за оскорбления в чате

Руководительница УК в Липецкой области оштрафована за оскорбления в чате

Суд оштрафовал управляющую на 3 тысячи рублей за оскорбления жильцов в чате.В Лебедянском округе Липецкой области руководительницу управляющей компании наказали за некорректное поведение в общедомовом чате.

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