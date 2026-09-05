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Кинопоказ «Дон Диего и Пелагея» (1928), «Чины и люди» (1929)

Кинопоказ «Дон Диего и Пелагея» (1928), «Чины и люди» (1929)

Конец 1920-х — время, когда советские режиссёры активно искали собственный язык. На встрече покажут две кинокартины Якова Протазанова, которые отражают разные стороны этого процесса: комедию «Дон Диего и Пелагея» и киноальманах «Чины и люди».

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