Эксперт Рыжих: многодетные семьи получат право на выплату для погашения кредита

Согласно эксперту по трудовому праву РАНХиГС Линде Рыжих, родители — граждане России, в которых с 1 января 2019 года появился третий ребенок или более, получат право на государственную поддержку для погашения задолженности по ипотечному жилищному кредиту.
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