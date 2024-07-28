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Эксперт Рыжих: многодетные семьи получат право на выплату для погашения кредита

Эксперт Рыжих: многодетные семьи получат право на выплату для погашения кредита

Согласно эксперту по трудовому праву РАНХиГС Линде Рыжих, родители — граждане России, в которых с 1 января 2019 года появился третий ребенок или более, получат право на государственную поддержку для погашения задолженности по ипотечному жилищному кредиту.

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