Смирнов: Зеленский назовет десять причин, чтобы отказать Путину в прямых переговорах

Владимир Зеленский вряд ли согласиться на предложение президента России Владимира Путина начать прямые переговоры между Россией и Украиной, предположил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в телеграм-канале.
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