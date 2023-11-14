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Сотрудница новосибирского ГУФСИН взяла бронзу на чемпионате России по боксу

Сотрудница новосибирского ГУФСИН взяла бронзу на чемпионате России по боксу

Наталью Самохину с призовым местом поздравил олимпийский призёр Михаил Алоян.Младший инспектор комендантской службы Управления по конвоированию ГУФСИН по Новосибирской области Наталья Самохина заняла третье место на чемпионате России по боксу среди женщин.

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