Откладывающим покупку квартиры из-за высоких ставок россиянам дали совет

Брокер Чурилов посоветовал держать деньги для первого взноса на вкладах Россиян, которые сейчас откладывают покупку недвижимости на вторичном рынке, можно понять, считает ипотечный брокер, руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.
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