Вдумчивый сибиряк Фото: Nikolay Gyngazov/globallookpress После нескольких нападений на полицейских, правоохранители всё-таки начали применять оружие.
Один мигрант погиб, второй в реанимации. Полицейские начали давать настоящий отпор приезжим
Комментарии
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Семен Демин
Давно пора приструнить мигрантов. Это дело полицейских и они имеют право применять оружие. Иначе зачем оно им. Нужно изменить судебную практику. А то у нас судьи очень толерантные.
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2 час.
владимир острецов
Чем больше истребят наши ребята этой гнили, тем будет лучше для нас всех. Работайте братья.
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50 мин.
W
Walery
Там у них в республиках русские вне правового поля, там они буквально уничтожают русских, национализм там зашкаливает и все это приветствуется тамошней религией. В России же Культура и Порядок... пусть привыкают. А если не хотят или у них не получается им дорога обратно на их родины или ответственность силой Российского права в полную меру. Только так!
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34 мин.
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