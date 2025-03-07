Один мигрант погиб, второй в реанимации. Полицейские начали давать настоящий отпор приезжим

Давно пора приструнить мигрантов. Это дело полицейских и они имеют право применять оружие. Иначе зачем оно им. Нужно изменить судебную практику. А то у нас судьи очень толерантные.

Чем больше истребят наши ребята этой гнили, тем будет лучше для нас всех. Работайте братья.

W

Walery

Там у них в республиках русские вне правового поля, там они буквально уничтожают русских, национализм там зашкаливает и все это приветствуется тамошней религией. В России же Культура и Порядок... пусть привыкают. А если не хотят или у них не получается им дорога обратно на их родины или ответственность силой Российского права в полную меру. Только так!