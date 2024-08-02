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Для получения и восстановления гражданства Казахстана нужен сертификат на знание госязыка

Для получения и восстановления гражданства Казахстана нужен сертификат на знание госязыка

Министр внутренних дел приказом от 29 июля 2024 года внес изменения в Правила приема, оформления и рассмотрения органами внутренних дел ходатайств (заявлений) по вопросам приема в гражданство РК и восстановления в гражданстве РК, сообщает Zakon.

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