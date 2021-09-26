Британка потратила десятки тысяч фунтов, чтобы помочь коту похудеть

Кот по кличке Кит в погоне за пищей научился открывать любые двери и не только в доме хозяйки. Жительница Бристоля, Великобритания, призналась, что потратила огромное количество денег, чтобы отучить кота по Кличке Кит обжираться и набирать вес.
Кот по кличке Кит в погоне за пищей научился открывать любые двери и не только в доме хозяйки. Жительница Бристоля, Великобритания, призналась, что потратила огромное количество денег, чтобы отучить кота по Кличке Кит обжираться и набирать вес.
Свежие комментарии