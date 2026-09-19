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Царьград

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GTRI призывает Индию не отказываться от российской нефти под давлением США

GTRI призывает Индию не отказываться от российской нефти под давлением США

Глава индийской GTRI Аджай Шривастава настаивает на продолжении закупок российской нефти, несмотря на давление США.

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