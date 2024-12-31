NYT: после выборов Маск поселился в арендованном у Трампа коттедже

Американский предприниматель Илон Маск большую часть времени с ноября 2024 года стал проживать в одном из коттеджей на территории резиденции избранного президента страны Дональда Трампа коттедже в поместье Мар-а-Лаго во Флориде.
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