По канату – над пропастью: прогнозы экономистов по ключевой ставке ЦБ

Ближайшие заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдут 6 июня и 25 июля. Банкиры, бизнесмены, промышленники и обычные россияне надеются, что регулятор летом 2025 года откажется от горького «лекарства» против инфляции – отменит высокую ставку.