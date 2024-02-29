Новая Зеландия ввела новые санкции против России

Global Look Press/Pete Maclaine/ZUMAPRESS.com Власти Новой Зеландии ввели новые санкции против России на фоне конфликта на Украине, сообщили на сайте министерства иностранных дел и торговли Новой Зеландии.
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