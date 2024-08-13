Принцесса Кейт Миддлтон надела кольцо из розового золота вместо обручального

Принцесса Кейт Миддлтон сняла обручальное кольцо. Об этом сообщает издание Page Six. Накануне Кейт Миддлтон вместе с мужем принцем Уильямом записала видеообращение, в котором поздравила британских олимпийцев с успехами на прошедшей парижской Олимпиаде-2024.
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