Принцесса Кейт Миддлтон надела кольцо из розового золота вместо обручального

Принцесса Кейт Миддлтон сняла обручальное кольцо. Об этом сообщает издание Page Six. Накануне Кейт Миддлтон вместе с мужем принцем Уильямом записала видеообращение, в котором поздравила британских олимпийцев с успехами на прошедшей парижской Олимпиаде-2024.