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Принцесса Кейт Миддлтон надела кольцо из розового золота вместо обручального

Принцесса Кейт Миддлтон надела кольцо из розового золота вместо обручального

Принцесса Кейт Миддлтон сняла обручальное кольцо. Об этом сообщает издание Page Six. Накануне Кейт Миддлтон вместе с мужем принцем Уильямом записала видеообращение, в котором поздравила британских олимпийцев с успехами на прошедшей парижской Олимпиаде-2024.

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