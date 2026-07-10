Приказали устранить и подставили: подробности об убийстве подозреваемой в покушении на украинского олигарха

Адвокат украинского экс-полицейского Виталия Жиковича, которого обвиняют в убийстве подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, заявил, что его клиенту приказали убить Анастасию Березовскую.
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