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Русская весна

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Приказали устранить и подставили: подробности об убийстве подозреваемой в покушении на украинского олигарха

Приказали устранить и подставили: подробности об убийстве подозреваемой в покушении на украинского олигарха

Адвокат украинского экс-полицейского Виталия Жиковича, которого обвиняют в убийстве подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, заявил, что его клиенту приказали убить Анастасию Березовскую.

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