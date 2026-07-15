Вучич отказался подписать антироссийскую декларацию в Киеве

Президент Сербии Александр Вучич отказался подписать антироссийскую декларацию на саммите в Киеве. Это оставило Сербию единственной страной-участницей, не поддержавшей документ с призывами к усилению санкций против России и поддержке евроатлантической интеграции Украины.
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