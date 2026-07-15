Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 538 подписчиков

Вучич отказался подписать антироссийскую декларацию в Киеве

Вучич отказался подписать антироссийскую декларацию в Киеве

Президент Сербии Александр Вучич отказался подписать антироссийскую декларацию на саммите в Киеве. Это оставило Сербию единственной страной-участницей, не поддержавшей документ с призывами к усилению санкций против России и поддержке евроатлантической интеграции Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии