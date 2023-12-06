«Бесстрашные»: что не так с людьми, страдающих синдром Урбаха-Вите

Люди, страдающие синдромом Урбаха-Вите, неспособны испытывать страх. Известно, что данная генетическая патология негативно воздействует на мозговую ткань – при синдроме Урбаха-Вите уплотняется и разрушается миндалевидное тело (амигдал), которое участвует в формировании эмоционального состояния человека.