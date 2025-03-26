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Обвиняемый по делу о коррупции генерал Шамарин попросился на СВО

Обвиняемый по делу о коррупции генерал Шамарин попросился на СВО

По данным "Ъ", Шамарин подал соответствующие заявления в Минобороны, однако не получил ответа.<strong>Экс-заместитель начальника Генштаба—начальника главного управления связи (ГУС) Минобороны генерал-лейтенант Вадим Шамарин подал два ходатайства об отправке в зону военной операции, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на его адвоката.

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