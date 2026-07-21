Силы ПВО сбили за ночь 209 дронов над регионами России

Часть беспилотников удалось перехватить над акваториями Азовского и Чёрного морей.За ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 209 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над регионами России и акваториями Азовского и Чёрного морей, сообщили в Минобороны России.