Силы ПВО сбили за ночь 209 дронов над регионами России

Часть беспилотников удалось перехватить над акваториями Азовского и Чёрного морей.За ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 209 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над регионами России и акваториями Азовского и Чёрного морей, сообщили в Минобороны России.
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