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Регионы России

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Бразилия разгромила Индию в товарищеском матче

Бразилия разгромила Индию в товарищеском матче

Голы забили Эстевао на 28-й минуте, Педро Абреу на 42-й, а также Самуэл Лино, оформивший дубль на 58-й и 90+5-й минутах.

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