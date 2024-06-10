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Современные корпуса с фасадами из алюминиевых кассет появятся в районе Очаково-Матвеевское

Современные корпуса с фасадами из алюминиевых кассет появятся в районе Очаково-Матвеевское

Фасады шести строящихся домов на улице Озерная готовы более чем на 70%. Об этом рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя столичного Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Сергей Кузнецов.

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