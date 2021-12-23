В Новосибирске Полицейский Дед Мороз с сотрудниками Госавтоинспекции напомнили о Правилах дорожного движения детям

Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирска посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Созвездие», где организовали для детей из неблагополучных семей конкурсно-игровую программу «Правила дорожные знать каждому положено!».
Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирска посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Созвездие», где организовали для детей из неблагополучных семей конкурсно-игровую программу «Правила дорожные знать каждому положено!».
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