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Мемориал Дениса Тена. Показательные выступления. Трусова, Захарова, Дикиджи, Гуменник, Кагановская и Некрасов, Заикина, Стрельцова выйдут на лед

10 октября на Мемориале Дениса Тена в Алматы пройдут показательные выступления. ISU Challenger Мемориал Дениса Тена Алматы, Казахстан Показательные выступления Начало – 17:30 по московскому времени.

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