Мемориал Дениса Тена. Показательные выступления. Трусова, Захарова, Дикиджи, Гуменник, Кагановская и Некрасов, Заикина, Стрельцова выйдут на лед

10 октября на Мемориале Дениса Тена в Алматы пройдут показательные выступления. ISU Challenger Мемориал Дениса Тена Алматы, Казахстан Показательные выступления Начало – 17:30 по московскому времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым