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Маркус Смарт – о стычке с Эмбиидом: «Я мог бы проломить ему голову, но не стал»

Разыгрывающий «Бостона» Маркус Смарт выразил недоумение из-за решения арбитров наказать его персональным и техническим фолами за стычку с центровым «Филадельфии» Джоэлом Эмбиидом.

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