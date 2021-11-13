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Александр Росляков. День смерти Украины как национальный праздник России

Александр Росляков. День смерти Украины как национальный праздник России

Наверняка все встречали сокрушения наших патриотов, государственников и прочих доброхотов, что у нас так и не нашлось какого-то общенационального, объединяющего праздника взамен былых советских.

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Комментарии
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Анатолий
Автор, вот что Вы хотели сказать? Я прочитал - Путин уйдёт, а Окраина останется. Так большого ума не надо, чтобы это утверждать. Вот что от этой Окраины останется , это вопрос. И никто не ждет в России, что этот кусок территории будет когда-то любезен России. Он всегда гноился мазепами, петлюрами, и прочими бандерами. Россия ждет момента окончательно  решить этот вопрос. Но не так как Гитлер с евреями решал. А так как с Польшей решали совместно с Германией. Сейчас в этом согласны помочь румыны, венгры, чехи, да и их друзья поляки дрожат от нетерпения, но опасаются, что и от них оттяпают, то , что Сталин подарил.
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