Александр Росляков. День смерти Украины как национальный праздник России

Анатолий

Автор, вот что Вы хотели сказать? Я прочитал - Путин уйдёт, а Окраина останется. Так большого ума не надо, чтобы это утверждать. Вот что от этой Окраины останется , это вопрос. И никто не ждет в России, что этот кусок территории будет когда-то любезен России. Он всегда гноился мазепами, петлюрами, и прочими бандерами. Россия ждет момента окончательно решить этот вопрос. Но не так как Гитлер с евреями решал. А так как с Польшей решали совместно с Германией. Сейчас в этом согласны помочь румыны, венгры, чехи, да и их друзья поляки дрожат от нетерпения, но опасаются, что и от них оттяпают, то , что Сталин подарил.