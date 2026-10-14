“Americans trust the Democratic Party more than Republicans ‘to keep the country prosperous,’ in Democrats’ first clear lead with voters on the economic issue in more than a decade in Gallup’s annual governance poll,” the Washington Post reports.
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