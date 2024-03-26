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Ученые определяют загрязненность крымских территорий по стволам деревьев

Ученые определяют загрязненность крымских территорий по стволам деревьев

Ученые исследуют загрязненность крымских территорий опасными веществами по стволам деревьев. Как передает корреспондент РИА «Новый День», загрязнения среднего течения Салгира токсичными веществами обнаружили ученые севастопольского Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) и херсонского НИЦ пресноводной и солоноватоводной гидробиологии в ходе очередной экспедиции.

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