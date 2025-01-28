Мексика объявила о прибытии четырех тысяч мигрантов, высланных из США

Всего за неделю с момента вступления Дональда Трампа в должность президента Мексика приняла 4000 мигрантов, высланных Соединенными Штатами, большинство из которых — мексиканцы, заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум в понедельник, 27 января, сообщает agerpres.