Мексика объявила о прибытии четырех тысяч мигрантов, высланных из США

Всего за неделю с момента вступления Дональда Трампа в должность президента Мексика приняла 4000 мигрантов, высланных Соединенными Штатами, большинство из которых — мексиканцы, заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум в понедельник, 27 января, сообщает agerpres.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии