Запорожского олигарха Черняка обвинили в работе на Россию

В Службе безопасности Украины сообщили о предъявлении обвинения в «пособничестве России» уроженцу города Запорожье, главе наблюдательного совета холдинга Global Spirits Евгению Черняку, владеющему несколькими предприятиями по производству настоек, коньяков и бренди, вин, вермутов и слабоалкогольных напитков, в том числе водок «Хортица»и «Первак».