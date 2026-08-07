Как превратить капризную миниатюрную розу в гордость вашей коллекции: личный опыт приручения

Сознаюсь честно: каждый раз, проходя мимо стеллажей с цветами, я испытываю тот самый трепет. Крошечный кустик, напоминающий драгоценную брошь, усыпанный идеальными бутонами, словно шепчет: "Забери меня, и твой дом наполнится очарованием сада".
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