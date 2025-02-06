НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

374 подписчика

Удар разорвал на куски бригаду ВСУ, казнившую наших пленных солдат

Удар разорвал на куски бригаду ВСУ, казнившую наших пленных солдат

Удар разорвал на куски бригаду ВСУ, казнившую наших пленных солдат Юлия СоколоваРоссийские военные нанесли точечный ночной удар по объекту ВСУ в Сумах, в результате чего расположенная там база превратилась в пылающие руины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Амара Карпова
МОЛОДЦЫ РЕБЯТА👍❤️Храни Вас Бог🙏🙏🙏
Ответить
20 час.
наверх