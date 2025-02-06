Удар разорвал на куски бригаду ВСУ, казнившую наших пленных солдат Юлия СоколоваРоссийские военные нанесли точечный ночной удар по объекту ВСУ в Сумах, в результате чего расположенная там база превратилась в пылающие руины.
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