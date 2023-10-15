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Десятимесячных близнецов нашли спустя 12 часов после убийства боевиками ХАМАС родителей

Десятимесячных близнецов нашли спустя 12 часов после убийства боевиками ХАМАС родителей

Редким символом надежды на фоне кровавых событий, потрясших Израиль, назвали чудесное спасение десятимесячных братьев-близнецов, которые были найдены в своих кроватках более чем через 12 часов после того, как боевики ХАМАС убили их родителей.

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