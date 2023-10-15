Десятимесячных близнецов нашли спустя 12 часов после убийства боевиками ХАМАС родителей

Редким символом надежды на фоне кровавых событий, потрясших Израиль, назвали чудесное спасение десятимесячных братьев-близнецов, которые были найдены в своих кроватках более чем через 12 часов после того, как боевики ХАМАС убили их родителей.
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