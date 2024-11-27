США сняли возражения против использования Турцией С-400

США больше не против покупки Турцией российских С-400, сообщил министр обороны Яшар Гюлер. Это решение принято на фоне западного конфликта, и целью США станет возвращение Анкары в более сдержанный формат отношений с Израилем.
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