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США сняли возражения против использования Турцией С-400

США сняли возражения против использования Турцией С-400

США больше не против покупки Турцией российских С-400, сообщил министр обороны Яшар Гюлер. Это решение принято на фоне западного конфликта, и целью США станет возвращение Анкары в более сдержанный формат отношений с Израилем.

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