Для вас, алкоголики: новый закон должен развести в магазинах напитки и закуски

Валерий Евстафьев

Чушь собачья. 1. Это имитация борьбы с алкоголизмом. Алкоголизм - следствие бесполезной борьбы с духовным голодом, который возникает от отсутствия Любви в душе. Для материалистов, духовный голод, нормальное явление, т.к. душа либо пуста, либо продана за что-то сиюминутное. 2. Бороться надо не со следствием, а с причиной. Господствующий ныне в России материализм уже привел к краху Российскую Империю, Советский Союз и добивает Российскую Федерацию. Спасёт отказ от материализма и введение диктатуры единой, духовной, социальной, патриотической и основополагающей морали при которой любая личная, общественная и государственная деятельность основана на нашей единой морали, а справедливо только то, что этой нашей единой морали соответствует. Если сегодня перейти к единой морали, то через три поколения здесь будет страна честных людей для честных людей и никакое средство от духовного голода будет никому не нужным. Пить не будут, будут выпивать от радости, а не от бессмысленности, безнадежности унылой и беспросветной жизни. 3. Не все материалисты алкоголики, но все алкоголики - материалисты.