Русский Колоколъ Пиво - отдельно, вобла - отдельно. Депутат Свинцов, фото Andrey Turusov/Russian Look В поисках новых способов борьбы с алкоголизацией населения есть предложение нарушить вековой ассоциативный ряд в головах покупателей… Алексей НИКИТИН Представитель либерально-демократической части народных избранников России Андрей Свинцов внес в Нижнюю палату парламента нестандартное предложение по части борьбы со спиртным.
Для вас, алкоголики: новый закон должен развести в магазинах напитки и закуски
Комментарии
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Генрих
Когда коту делать нечего...
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2 час.
Поль Меерсон
Надо этому депетуту макушку поскрести - а вдруг меченый? Тогда к стенке...
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1 час.
Валерий Евстафьев
Чушь собачья. 1. Это имитация борьбы с алкоголизмом. Алкоголизм - следствие бесполезной борьбы с духовным голодом, который возникает от отсутствия Любви в душе. Для материалистов, духовный голод, нормальное явление, т.к. душа либо пуста, либо продана за что-то сиюминутное. 2. Бороться надо не со следствием, а с причиной. Господствующий ныне в России материализм уже привел к краху Российскую Империю, Советский Союз и добивает Российскую Федерацию. Спасёт отказ от материализма и введение диктатуры единой, духовной, социальной, патриотической и основополагающей морали при которой любая личная, общественная и государственная деятельность основана на нашей единой морали, а справедливо только то, что этой нашей единой морали соответствует. Если сегодня перейти к единой морали, то через три поколения здесь будет страна честных людей для честных людей и никакое средство от духовного голода будет никому не нужным. Пить не будут, будут выпивать от радости, а не от бессмысленности, безнадежности унылой и беспросветной жизни. 3. Не все материалисты алкоголики, но все алкоголики - материалисты.
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37 мин.
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