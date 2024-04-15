Канчельскис предположил, что Дзюба завершит карьеру в ближайшие два года

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", "Эвертона" и "Фиорентины", а ныне - тренер Андрей Канчельскис предположил, что нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба завершит карьеру профессионального футболиста в ближайшие два года.
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