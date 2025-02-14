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Царьград

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Семья Асада сумела сбежать из Дамаска после встречи с русским чиновником

Семья Асада сумела сбежать из Дамаска после встречи с русским чиновником

Хафез Асад, 23-летний сын президента Сирии Башара Асада заявил о бегстве семьи из Дамаска в Москву после встречи с русским чиновником.

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