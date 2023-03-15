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Фонбет Кубок России. «Зенит» примет «Динамо» в 1/4 финала Пути регионов, ЦСКА в гостях у «Крыльев Советов» в 1/2 финала Пути РПЛ

«Краснодар» сыграет в гостях с «Ахматом» в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Также в среду «Зенит» примет «Динамо», а ЦСКА встретится на выезде с «Крыльями Советов» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ.

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