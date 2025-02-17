Wildberries увеличил число региональных витрин

Объединенная компания Wildberries и Russ добавила в раздел «Сделано в России» сразу пять новых новых подразделов с товарами региональных производителей: «Сделано в Калуге», «Сделано в республике Дагестан», «Сделано в республике Марий Эл», «Сделано в Томске», «Сделано в Хабаровске».
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