Wildberries увеличил число региональных витрин

Объединенная компания Wildberries и Russ добавила в раздел «Сделано в России» сразу пять новых новых подразделов с товарами региональных производителей: «Сделано в Калуге», «Сделано в республике Дагестан», «Сделано в республике Марий Эл», «Сделано в Томске», «Сделано в Хабаровске».