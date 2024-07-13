Такер Карлсон: все давно знали об умственных проблемах Байдена

Американский журналист Такер Карлсон был удивлен, узнав, что многие поражаются умственным проблемам американского президента Джо Байдена, давно было известно, что у лидера проблемы с когнитивными способностями.
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