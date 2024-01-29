Акции Microsoft на фондовом рынке опережают Apple

Microsoft способна опередить Apple по рыночной стоимости в течение следующих пяти лет благодаря раннему лидерству в искусственном интеллекте (ИИ), 13 институциональных инвесторов единогласно согласились с этим в преддверии квартальных результатов технологических титанов на этой неделе.