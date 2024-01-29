Трейдер Старт 2016
ГлавнаяНовостиВопросы-ОтветыРегламент конкурсаКурсы для трейдеров
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Трейдер Старт 2016

281 подписчик

Акции Microsoft на фондовом рынке опережают Apple

Microsoft способна опередить Apple по рыночной стоимости в течение следующих пяти лет благодаря раннему лидерству в искусственном интеллекте (ИИ), 13 институциональных инвесторов единогласно согласились с этим в преддверии квартальных результатов технологических титанов на этой неделе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх